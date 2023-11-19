ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Эвакуированные из Газы россияне рассказали об ужасах войны

12:23
  • воскресенье
  • 19 ноября 2023

Спецборт МЧС со спасёнными прилетел в "Домодедово"

Этой ночью в аэропорту "Домодедово" приземлился эвакуационный рейс из сектора Газа, уже четвёртый по счёту. Спецборт МЧС доставил на родину 120 россиян, сообщает "ТВ Центр".

В полёте их сопровождали врачи и психологи. Организованы пункты временного размещения со всем необходимым.

Спасённые рассказали, как добирались до границы с Египтом: шли мимо танковых колонн, вокруг падали бомбы и рушились дома. Путь занял несколько дней.

Но теперь ужасы позади. За неделю МЧС и дипломаты вывезли из опасной зоны более пятисот соотечественников.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Российские граждане, эвакуированные из сектора Газа
Российские граждане, эвакуированные из сектора Газа
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.