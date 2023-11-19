Эвакуированные из Газы россияне рассказали об ужасах войны

Спецборт МЧС со спасёнными прилетел в "Домодедово"

Этой ночью в аэропорту "Домодедово" приземлился эвакуационный рейс из сектора Газа, уже четвёртый по счёту. Спецборт МЧС доставил на родину 120 россиян, сообщает "ТВ Центр".

В полёте их сопровождали врачи и психологи. Организованы пункты временного размещения со всем необходимым.

Спасённые рассказали, как добирались до границы с Египтом: шли мимо танковых колонн, вокруг падали бомбы и рушились дома. Путь занял несколько дней.

Но теперь ужасы позади. За неделю МЧС и дипломаты вывезли из опасной зоны более пятисот соотечественников.

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