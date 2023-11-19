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В России отмечается День ракетных войск и артиллерии

13:57
  • воскресенье
  • 19 ноября 2023

Праздник установлен 79 лет назад

Поздравления сегодня принимают российские артиллеристы и представители ракетных войск. Они отмечают профессиональный праздник, который был установлен 79 лет назад.
В Кемерове поздравили 97-летнего фронтовика-артиллериста

Именно с залпов тысяч орудий началось контрнаступление Красной Армии под Сталинградом, которое стало переломным моментом Великой Отечественной войны.

Сегодня наши военные вновь защищают Родину. Все соединения оснащены самым передовым оружием, многое из которых не имеет аналогов в мире. В распоряжении бойцов - комплексы “Искандер-М”, реактивные системы “Торнадо”, модернизированные гаубицы “Мста-С” и многое другое.

Новые поколения достойно выполняют задачи и не забывают о героях. По видеосвязи артиллеристы Центрального военного округа поздравили 97-летнего ветерана Великой Отечественной. А возле дома фронтовика организовали праздничный концерт, сообщает "ТВ Центр".

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