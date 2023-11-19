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В Лужниках стартовал Всероссийский чемпионат по оказанию первой помощи

13:02
  • воскресенье
  • 19 ноября 2023

Организатор - "Движение Первых"

Не растеряться в экстренной ситуации и спасти жизнь тем, кто оказался в беде. В столичных Лужниках стартовал Всероссийский чемпионат по оказанию первой помощи, сообщает "ТВ Центр".

В соревнованиях участвуют более пятисот школьников - победители региональных этапов со всей страны, в том числе ребята из Донбасса. В течение двух дней им предстоит продемонстрировать знание теории и практические навыки при моделировании различных чрезвычайных происшествий.

Лучшая команда получит не только почётное звание и кубок организаторов мероприятия – "Движения Первых", но и сертификат на путешествие по России.

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Всероссийский чемпионат по оказанию первой помощи
Всероссийский чемпионат по оказанию первой помощи
Всероссийский чемпионат по оказанию первой помощи
Всероссийский чемпионат по оказанию первой помощи
Всероссийский чемпионат по оказанию первой помощи
Всероссийский чемпионат по оказанию первой помощи
Всероссийский чемпионат по оказанию первой помощи
Всероссийский чемпионат по оказанию первой помощи
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