В Лужниках стартовал Всероссийский чемпионат по оказанию первой помощи

Организатор - "Движение Первых"

Не растеряться в экстренной ситуации и спасти жизнь тем, кто оказался в беде. В столичных Лужниках стартовал Всероссийский чемпионат по оказанию первой помощи, сообщает "ТВ Центр".

В соревнованиях участвуют более пятисот школьников - победители региональных этапов со всей страны, в том числе ребята из Донбасса. В течение двух дней им предстоит продемонстрировать знание теории и практические навыки при моделировании различных чрезвычайных происшествий.

Лучшая команда получит не только почётное звание и кубок организаторов мероприятия – "Движения Первых", но и сертификат на путешествие по России.

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