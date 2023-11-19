Москвичей пригласили в "Зарядье" на фестиваль ArsLonga

Он посвящён 150-летию Сергея Рахманинова

Ведущие симфонические оркестры, солисты и хоровые коллективы страны. В Москве в концертном зале "Зарядье" проходит двухдневный оперный марафон, сообщает "ТВ Центр".

Мероприятие станет завершающим аккордом ХХIII Международного музыкального фестиваля ArsLonga, который посвящён 150-летнему юбилею великого русского композитора Сергея Рахманинова.

На сцене в эти дни звучат четыре его оперы: "Алеко", "Франческа да Римини", "Скупой рыцарь" и "Монна Ванна", а также "Иоланта" Петра Чайковского. Творческое прочтение произведений представляют молодые режиссёры, выбранные организаторами марафона.

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