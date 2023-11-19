Байден назвал конфликт на Украине "прогрессом для мира"

И разоткровенничался о роли США в мире

Украинский конфликт, а также эскалация на Ближнем Востоке полезны для США. Такое саморазоблачающее заявление сделал американский президент Джо Байден. По его мнению, военные действия в Европе и в секторе Газа сделают Штаты более защищенными, а для остального мира в будущем обернутся огромным прогрессом.

В газете Тhe Washington Post есть популярная колонка "Мнение". Сегодня им делится президент США. Джо Байдена, если он, конечно, писал этот текст сам, есть за что похвалить: американский лидер, выражаясь академическим языком, бросил стереоскопический взгляд на события, волнующие сегодня мир. То есть, высказался обо всём на свете. Но объединяющая мысль тоже присутствует.

Соединенные Штаты - важнейшая нация. Мы объединяем союзников и партнёров, чтобы дать отпор агрессорам и добиться прогресса на пути к более светлому и мирному будущему. Мир ожидает от нас решения проблем нашего времени. Это обязанность американского руководства, и Америка будет руководить.

Тезис, конечно, спорный. Но бессовестно льстить американскому избирателю накануне выборов - старая традиция почти всех политиков США. Какие же вопросы должны решить Штаты? Разобраться, во-первых, с ХАМАС и Путиным. Они в тексте Байдена - в одной "корзине". Иначе будет уничтожена демократия в Израиле и на Украине, можно сказать, мировом центре демократических ценностей.

И потом, напоминает президент, как здорово придумали в Вашингтоне, что на Украине не приходится воевать американским солдатам: мы даём Киеву деньги, и героически гибнут исключительно украинские мужчины. Штаты ещё и других убедили в том, как это выгодно.

Более 50 стран присоединились к нам, чтобы обеспечить Украину всем необходимым для самообороны. Наши партнёры берут на себя большую часть экономической ответственности за поддержку Украины. Наши союзники в Азии также поддерживают нас, потому что они понимают, что стабильность в Европе и в Азиатско-Тихоокеанском регионе неразрывно связаны.

Много Байден говорит про Израиль, напоминая про тот ужас, который стране пришлось пережить 7 октября. Но и про палестинский народ тоже не забывает: люди заслуживают собственного государства; Газа и Западный берег Иордана должны быть воссоединены.

Публичные заявления Байдена, надо отметить, крайне предсказуемы. Ничего нового электорат от него, судя по опросам, не ждёт. Дэвид Аксельрод, политтехнолог, способствовавший победе Обамы и его команды в 2008 году, накануне заявил, что шансы Байдена на грядущих выборах не вдохновляют. Дональд Трамп обгоняет 80-летнего президента в пяти из шести ключевых штатов, где ведётся предвыборная борьба.

По данным приближённых к президенту, узнав про это, Байден обозвал Аксельрода придурком. Но кадры говорят сами за себя. И возрастные симптомы президента - прекрасный аргумент для его соперников. Президент США демонстрирует не только типичные для его возраста симптомы: здоровается с пустотой, то и дело падает; но, что куда более важно - всё чаще говорит невпопад.

Далеко за примером ходить не нужно: мир ещё долго будет помнить полное ужаса лицо Энтони Блинкена, когда президент США после успешных переговоров назвал Си Цзиньпина диктатором. И всё больше Байден напоминает восхищённого подростка, который уверен в своих силах. И даже склонен их несколько преувеличивать.

Евгения Проскурнова, «ТВ Центр»

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