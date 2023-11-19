Израиль наносит удары по жилым домам в секторе Газа

Гибнут сотни мирных жителей

Число израильских военных, которые погибли за время эскалации на Ближнем Востоке, выросло почти до 400 человек, заявили сегодня в ЦАХАЛ. Наземная операция в секторе Газа продолжается. Этим утром под удар попали жилые дома на юге анклава. Жертвами стали, по меньшей мере, 15 мирных жителей.

Специальное подразделение израильской армии "Голлани" под прикрытием танков входит в подконтрольные ХАМАС кварталы в секторе Газа. Почти сразу начинается ожесточённая перестрелка. Этот район, который палестинцы называют "Зейтун", то есть "Оливки", в последние часы - место самых кровопролитных боёв, сообщает "ТВ Центр".

Командование ЦАХАЛ заявило, что штурм "Зейтун" - новый этап в наземной операции Израиля. Военные, говорят, что именно здесь сосредоточены главные силы палестинских группировок и потому действуют крайне жёстко. Взрывают мечети, минареты и дома. Проще говоря - любой объект, который хотя бы теоретически может служить укрытием для отрядов радикалов.

Но главная проблема в том, что первыми кто это уже почувствовали, оказались мирные жители, которые не имеют к ХАМАС, равно, как и к другим группировкам, никакого отношения. Накануне снаряды и ракеты, выпущенные израильтянами, попали точно в школу "Аль-Фахура". Погибли около 200 человек. Даже не специалисту понятно, что среди жертв, почти все - дети, подростки и женщины. Школа уже несколько недель была местом, куда стекались беженцы. Под огнём оказались и жилые дома в Нусейрате и Наблусе.

С начала конфликта в Газе под бомбёжками погибли 198 врачей. Это данные местного Минздрава. Две трети больниц остались без персонала. А те, которые ещё как-то работают, блокированы израильскими танками.

Остановить боевые действия, прекратить обстрелы, а главное - добиться освобождения всех заложников. Сегодня это требование Нетаньяху всё чаще слышит не только от международного сообщества, но и своих же граждан. 30 тысяч израильтян из разных городов, прошли маршем до Иерусалима.

Решить хотя бы одну проблему из целого клубка от Израиля требуют и ближайший союзник - США. И, если ещё сутки назад, казалось, Нетаньяху непреклонен и никаких переговоров с ХАМАС вести не собирается, то сегодня тон заявлений премьера, уже изменился.

Израиль добивается освобождения всех 238 заложников. А ХАМАС – шести тысяч пленных палестинцев. И в этом главная загвоздка. Стороны пока не могут договориться, сколько человек должны быть освобождены хотя бы на первом этапе; как, где и под чьи гарантии.

Тимур Абдуллаев, «ТВ Центр»

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