Собянин рассказал о популярности лектория "Медтех"

Он получил премию "За верность науке"

Для быстрого внедрения в клиническую практику новейших разработок, в России был создан лекторий "Медтех". Как сообщил на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, он стал самым массовым и популярным в стране и получил Всероссийскую премию "За верность науке".

Летом состоялись 25 выступлений известных учёных и создателей перспективных стартапов. Их лекции прослушали около тысячи человек очно и ещё два с половиной миллиона в онлайн-формате.

Спикеры делились своими знаниями и опытом из реальной медицинской практики, а также обсуждали новые методы разработки лекарств, роль искусственного интеллекта и знаний о генетике в лечении пациентов, сообщает "ТВ Центр".

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