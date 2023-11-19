За год 20 тысяч человек посетили экоцентр "Яуза"

Об этом сообщил Сергей Собянин

Более 20 тысяч человек посетили экоцентр "Яуза" за год работы. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

Мэр напомнил, что центр заработал прошлой осенью. В нём можно познакомиться с уникальной мультимедийной экспозицией об экологических профессиях настоящего и будущего.

За год в экоцентре провели более тысячи экскурсий, мастер-классов и настольных игр. "Яузу" активно посещают студенты и школьники.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"