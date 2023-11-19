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За год 20 тысяч человек посетили экоцентр "Яуза"

17:13
  • воскресенье
  • 19 ноября 2023

Об этом сообщил Сергей Собянин

Более 20 тысяч человек посетили экоцентр "Яуза" за год работы. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

Мэр напомнил, что центр заработал прошлой осенью. В нём можно познакомиться с уникальной мультимедийной экспозицией об экологических профессиях настоящего и будущего.

За год в экоцентре провели более тысячи экскурсий, мастер-классов и настольных игр. "Яузу" активно посещают студенты и школьники.

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