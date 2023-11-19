Они приходят в ужас от увиденного на поле боя

Иностранные наёмники массово бегут с Украины. Об этом сообщает телеканал CNN. Журналистам удалось побеседовать с украинским офицером Дмитрием Костюком.

Он говорит, что многие из наёмников приезжают на Украину, потому что это хорошая отметка в их резюме. Но они, как правило, не понимают, во что ввязываются.

Увидев ожесточённые бои, солдаты удачи покидают театр боевых действий и уезжают на родину, расторгая договоры с ВСУ.

"Почти половина людей увидела всё это и сказала: "Нет, нет, это уже слишком. Мы на это не подписывались", - утверждает Костюк.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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