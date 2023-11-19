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Финляндия закрыла ещё один КПП на границе с Россией

14:54
  • воскресенье
  • 19 ноября 2023

Накануне прекратили работу четыре пропускных пункта

Финляндия закрыла ещё один пункт пропуска на границе с Россией. Как сообщает ТАСС со ссылкой на погранслужбу страны, проезд и проход временно прекращён на КПП "Вартиус" из-за его перегруженности.
Финляндия закрывает пункты пропуска на границе с Россией: что важно знать

В ночь на 18 ноября Финляндия закрыла на три месяца четыре пункта пропуска на своей границе с Россией на юго-востоке страны. Правительство приняло такое решение в связи с резким увеличением числа мигрантов, пытающихся попасть на территорию Финляндии.

В ночь на 18 ноября финские пограничники применили портативные газовые баллончики против группы мигрантов, прибывших из России. Инцидент произошёл на пограничном пункте Ниирала, где мигранты пытались незаконно перейти границу на велосипедах.

Днём 18 ноября в центре Хельсинки россияне, возмущённые закрытием КПП, вышли на акцию протеста. Несколько десятков человек собрались у здания финского парламента.

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