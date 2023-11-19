Исполнилось 35 лет со дня полёта знаменитого "Бурана"

Это был первый и последний полёт ракетоплана

35 лет назад, 15 ноября 1988 года в свой первый и последний полёт отправился знаменитый "Буран". Он был одновременно и нашим ответом американской программе Space Shuttle, и триумфом отечественной космонавтики, ведь некоторые разработанные тогда технологии опередили время.

Тем более несправедливым выглядит печальный финал, постигший этот много обещавший проект. Где "Буран" можно увидеть сегодня и чем он по-прежнему вдохновляет ракетостроителей?

Смотрите репортаж Юлии Богоманшиной.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"