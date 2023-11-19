Онлайн-саммит G20 пройдёт с участием Путина

Президент также примет участие в саммите ОДКБ

Владимир Путин на следующей неделе примет участие в онлайн-саммите G20. Также российский президент встретится в Москве с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном. Об этом сообщил телеканал "Россия-1".

Виртуальный саммит лидеров G20 организовала Индия. Он пройдёт 22 ноября. 23 ноября глава России проведёт переговоры в Москве с коллегой из Таджикистана. В этот же день в Минске пройдёт встреча лидеров ОДКБ, на ней Путин будет присутствовать очно.

Кроме того, президент России примет участие в организованной Сбербанком международной конференции по искусственному интеллекту и машинному обучению AI Journey. Ещё Владимир Путин проведёт совещание с кабинетом министров.

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