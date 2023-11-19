Собянин рассказал о реновации на северо-западе Москвы

Строятся новые дома и соцобъекты

На северо-западе Москвы более семи тысяч человек получили квартиры по программе реновации. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

Мэр отметил, что каждый район, где действует программа реновации, обустраивается комплексно: там обязательно возводятся социальные объекты.

К примеру, в Покровском-Стрешневе построили два детских сада, в Куркине будет новая школа, в Хорошёво-Мнёвниках - учебный корпус для школы №1517.

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