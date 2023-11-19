В Кировоградской области уничтожены запасы топлива для самолётов ВСУ

Силы ПВО сбили более 30 дронов противника

Армия России уничтожила на аэродроме Канатово в Кировоградской области хранилища топлива для авиатехники ВСУ. Об этом сообщает Минобороны.

Также в районе Кировограда и в Киевской области поражены склады боеприпасов. Средства ПВО за сутки сбили два реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и "Ольха". Помимо этого, в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях уничтожен 31 украинский беспилотник.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"