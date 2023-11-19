В Москве внедрили методику для определения подходящего ребёнку вида спорта

Записаться на тестирование можно на портале mos.ru

В Москве разработана и успешно применяется уникальная методика, с помощью которой можно бесплатно определить подходящий ребёнку вид спорта. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

Мэр отметил, что методика рассчитана на детей от пяти с половиной до 12 лет. Специальный тест учитывает более ста показателей, включая двигательные навыки, психическое и физиологическое состояние ребёнка.

За время работы программы её воспользовались родители почти 26 тысяч ребят. Записаться на тестирование можно на портале мэра Москвы.

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