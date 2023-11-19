В Кремле оценили риски обвала экономики России из-за санкций

В 2022 году они были достаточно высоки

В Кремле рассказали о существовавшей угрозе обвала экономики из-за западных санкций. Сейчас подобных рисков уже нет, констатировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Представитель главы государства напомнил, что на российскую экономику в 2022 году обрушился беспрецедентный груз санкций, возникла угроза её обвала. Однако негативные явления удалось преодолеть благодаря мобилизации всех ресурсов и действиям руководства страны.

"Сначала просто задача стояла предотвратить обвал, потому что, действительно, на экономику обрушился абсолютно беспрецедентный груз вот этих санкций. И ни одна страна мира никогда не сталкивалась, и, теоретически, ни одна страна мира не в состоянии выдержать такого удара", - сказал Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса США, Евросоюз, Япония и ещё несколько стран ввели против России масштабные санкции. Ограничения коснулись торговли, банковской сферы, промышленности, военного и космического сотрудничества, энергетики и других секторов экономики.

От этих ограничений сильно пострадали страны Европы – там резко выросли цены на топливо и начался дефицит некоторых товаров. Власти призвали граждан экономить электроэнергию. В США также зафиксированы рекордные цены на бензин, что вызвало недовольство автолюбителей.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"