Новые электрические трамвайчики останутся на Москве-реке в зимнюю навигацию

Это будет первая зима для них

На этой неделе в столице завершилась летняя навигация по Москве-реке. Круизные теплоходы и прогулочные суда встали к причальным стенкам до весны.

Но на маршрутах остались новые электрические речные трамвайчки, пополнившие в этом году систему городского транспорта. Для них это - первая зима.

Как на борту в морозную погоду чувствуют себя пассажиры, и когда "Синичке" может потребоваться ледокол?

Об этом - Наталья Бабкина (смотрите видео).

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