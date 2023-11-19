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Новые электрические трамвайчики останутся на Москве-реке в зимнюю навигацию

19:07
  • воскресенье
  • 19 ноября 2023

Это будет первая зима для них

На этой неделе в столице завершилась летняя навигация по Москве-реке. Круизные теплоходы и прогулочные суда встали к причальным стенкам до весны.

Но на маршрутах остались новые электрические речные трамвайчки, пополнившие в этом году систему городского транспорта. Для них это - первая зима.

Как на борту в морозную погоду чувствуют себя пассажиры, и когда "Синичке" может потребоваться ледокол?

Об этом - Наталья Бабкина (смотрите видео).

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Электрический речной трамвай
Электрический речной трамвай
Электрический речной трамвай
Электрический речной трамвай
Электрический речной трамвай
Электрический речной трамвай
Электрический речной трамвайчик "Синичка"
Электрический речной трамвайчик "Синичка"
Электрический речной трамвай
Электрический речной трамвай
Электрический речной трамвай
Электрический речной трамвай
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