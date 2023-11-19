Новые электрические трамвайчики останутся на Москве-реке в зимнюю навигацию

Это будет первая зима для них
На этой неделе в столице завершилась летняя навигация по Москве-реке. Круизные теплоходы и прогулочные суда встали к причальным стенкам до весны.
Но на маршрутах остались новые электрические речные трамвайчки, пополнившие в этом году систему городского транспорта. Для них это - первая зима.
Как на борту в морозную погоду чувствуют себя пассажиры, и когда "Синичке" может потребоваться ледокол?
Об этом - Наталья Бабкина (смотрите видео).Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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