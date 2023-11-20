Собянин сообщил об уничтожении летевшего к Москве БПЛА в районе Электростали

Разрушений и пострадавших нет
Силами противовоздушной обороны в городском округе Электросталь уничтожен беспилотный летательный аппарат. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Сергей Собянин.
"Силами ПВО в городском округе Электросталь отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет", – написал Собянин.
Мэр отметил, что в настоящее время специалисты экстренных служб работают на месте происшествия.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"