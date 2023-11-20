Собянин сообщил об уничтожении летевшего к Москве БПЛА в районе Электростали

Разрушений и пострадавших нет

Силами противовоздушной обороны в городском округе Электросталь уничтожен беспилотный летательный аппарат. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Сергей Собянин.

"Силами ПВО в городском округе Электросталь отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет", – написал Собянин.

Мэр отметил, что в настоящее время специалисты экстренных служб работают на месте происшествия.

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