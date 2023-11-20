Более 300 населенных пунктов Сибири остались в выходные без электричества

В Новокузнецке и Прокопьевске действует режим ЧС

Мощный циклон продолжает держать в напряжении жителей Сибири и Дальнего Востока. На Сахалине из-за резких осадков введен режим повышенной готовности.

Несколько часов назад на участке дороги Холмск-Невельск сошли грязевые массы. Объехать место ЧП невозможно. Трасса закрыта, для устранения оползня направлена спецтехника. Кроме того, в ближайшее время спасатели прогнозируют подъем воды в реках до 2 метров.

Непогода не отступит в Алтайском и Красноярском краях, в Новосибирской области и в Кузбассе, где накануне погибли три человека, еще около 20 пострадали. Сегодня снег будет сопровождаться ураганным ветром до 35 метров в секунду.

Ликвидация последствий разгула стихии в Сибири продолжается. В выходные более 300 населенных пунктов остались без электричества. В Новокузнецке и Прокопьевске действует режим ЧС.

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