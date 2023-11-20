Противник потерял более 240 человек

На донецком направлении "Южная" группировка войск отразила шесть атак штурмовых групп радикалов. Противник потерял более 240 человек. На купянском участке фронта российские ВКС нанесли ракетно-бомбовые удары по местам временной дислокации пяти бригад украинских боевиков.

На земле артиллерийские подразделения группировки "Запад" уничтожили укрепрайоны, пункты управления и бронетехнику ВСУ. Расчеты самоходок "Мста" и "Гиацинт" наносят точные удары по позициям националистов. Работают слаженно, не позволяя противнику совершать маневры. Ежедневно ликвидируют вражескую пехоту и поставленные Западом боевые машины и орудия - польские установки Krab, американские гаубицы М777.

На краснолиманском направлении опорный пункт боевиков уничтожили ударные вертолеты Ка-52 группировки "Центр". "Аллигаторы" поразили цель неуправляемыми ракетами. К линии соприкосновения летели на предельно малой высоте, чтобы не попасть в зону действия ПВО противника. Наведение и корректировку проводили с помощью дронов. Как сообщила разведка, все задачи успешно выполнены.

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