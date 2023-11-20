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ВС России отразили шесть атак боевиков на донецком направлении

08:28
  • понедельник
  • 20 ноября 2023

Противник потерял более 240 человек

На донецком направлении "Южная" группировка войск отразила шесть атак штурмовых групп радикалов. Противник потерял более 240 человек. На купянском участке фронта российские ВКС нанесли ракетно-бомбовые удары по местам временной дислокации пяти бригад украинских боевиков.

На земле артиллерийские подразделения группировки "Запад" уничтожили укрепрайоны, пункты управления и бронетехнику ВСУ. Расчеты самоходок "Мста" и "Гиацинт" наносят точные удары по позициям националистов. Работают слаженно, не позволяя противнику совершать маневры. Ежедневно ликвидируют вражескую пехоту и поставленные Западом боевые машины и орудия - польские установки Krab, американские гаубицы М777.

На краснолиманском направлении опорный пункт боевиков уничтожили ударные вертолеты Ка-52 группировки "Центр". "Аллигаторы" поразили цель неуправляемыми ракетами. К линии соприкосновения летели на предельно малой высоте, чтобы не попасть в зону действия ПВО противника. Наведение и корректировку проводили с помощью дронов. Как сообщила разведка, все задачи успешно выполнены.

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