В Минобороны рассказали о новых подвигах бойцов в зоне СВО

Гвардии подполковник Руслан Мазур вел корректировку огня артиллерии под массированным обстрелом

Минобороны России сообщило о новых подвигах бойцов в зоне проведения специальной военной операции.

Командир отделения отряда "Барс" Александр Аракчеев, несмотря на минометный огонь неприятеля, во время обороны рубежа уничтожил трех радикалов и пришел на помощь раненым товарищам. Вынес их с поля боя, а затем эвакуировал в безопасное место.

Гвардии подполковник Руслан Мазур под массированным обстрелом противника на пункте управления вел корректировку огня нашей артиллерии, оперативно передавая координаты вражеских целей. В результате ликвидированы вооружение и военная техника ВСУ. Понеся потери, националисты отступили.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"