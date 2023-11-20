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В Минобороны рассказали о новых подвигах бойцов в зоне СВО

08:29
  • понедельник
  • 20 ноября 2023

Гвардии подполковник Руслан Мазур вел корректировку огня артиллерии под массированным обстрелом

Минобороны России сообщило о новых подвигах бойцов в зоне проведения специальной военной операции.

Командир отделения отряда "Барс" Александр Аракчеев, несмотря на минометный огонь неприятеля, во время обороны рубежа уничтожил трех радикалов и пришел на помощь раненым товарищам. Вынес их с поля боя, а затем эвакуировал в безопасное место.

Гвардии подполковник Руслан Мазур под массированным обстрелом противника на пункте управления вел корректировку огня нашей артиллерии, оперативно передавая координаты вражеских целей. В результате ликвидированы вооружение и военная техника ВСУ. Понеся потери, националисты отступили.

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