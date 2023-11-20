На выборах президента Аргентины победил "мини-Трамп"

Хавьер Милей - противник сотрудничества с Россией, Китаем и Бразилией

К радикальным переменам во внутренней жизни и внешней политике готовится Аргентина. Победу во втором туре президентских выборов одержал кандидат от крайне правой Либертарианской партии Хавьер Милей.

Он на 12 процентов голосов обогнал своего конкурента - министра экономики Серхио Массу, который уже признал поражение и поздравил оппонента с победой.

Милея называют самым неформальным политиком Аргентины и "мини-Трампом". В его программе - борьба с бедностью за счет сокращения налогов и одновременно госрасходов. Ранее он заявлял о необходимости отмены обязательного образования, роспуска Центробанка и введении в качестве национальной валюты доллара США.

Кроме того, Милей - противник сотрудничества с Россией, Китаем и Бразилией, а также вступления страны в БРИКС.

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