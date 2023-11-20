Во Франции на аукционе продали шляпу Наполеона

За рекордную сумму.

Знаменитая шляпа Наполеона ушла с молотка во Франции за рекордную сумму. Неизвестный покупатель выложил за нее более 1 миллиона 900 тысяч евро.

Аукцион прошел в Фонтенбло. На торги была выставлена целая коллекция личных вещей первого французского императора. Однако самым ценным предметом изначально называли двууголку, в которой Бонапарт изображен на многих живописных полотнах.

По словам ученых, в течение жизни у императора их было несколько. Историю именно этой шляпы - с розеткой цветов французского флага - удалось проследить с 1810 года.

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