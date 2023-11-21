Гороскоп на сегодня, 21 ноября, для всех знаков зодиака

Марс в Скорпионе получает поддержку от мощного Плутона

Овны

Ваша главная планета Марс в прекрасных отношениях с Плутоном, а значит, вас ждут великие дела. Вы можете попробовать сделать то, что раньше казалось невозможным.

Тельцы

Личная жизнь все еще остается на первом месте - сегодня вы получите какие-то новости или приглашения. Будьте готовы к необычным свиданиям и сюрпризам.

Близнецы

Представители этого знака не любят ходить по врачам, но именно это сегодня и стоит сделать. Обследования, консультации принесут вам пользу, как и массаж, спорт, йога.

Раки

Сегодня день впечатляющих энергий. И вы можете почувствовать существенный прилив сил. Уникальный момент для творчества, шопинга, смены имиджа.

Львы

Звезды наделяют вас большим количеством энергии, но будьте с этим осторожны. Не пытайтесь объять необъятное, прислушивайтесь к своему самочувствию.

Девы

Если вы хотите разобраться с новой программой, приложением или сервисом - сегодня вы достигните в этом успеха. Ближайшие дни также благоприятны для покупки автомобиля.

Весы

Вы продолжаете проявлять большой интерес к деньгам: заработкам и инвестициям. Тем, кто уже смог повысить доходы, можно присматривать недвижимость.

Скорпион

Марс в вашем знаке получает поддержку от мощного Плутона. Не теряйте времени. Делайте то, на что раньше не хватало сил или смелости, реализуйте свои амбиции.

Стрельцы

Аналитические способности помогут вам найти ответы на сложные вопросы. У тех, кто мечтал походить к психологу или коучу, сегодня есть шанс на успешный старт.

Козерог

Супер день для представителей знака, которые будут действовать от лица большого количества людей. Родители смогут добиться уступок от школ, а сотрудники - от работодателей.

Водолеи

Вы сегодня можете почувствовать, как у вас открывается второе дыхание. В делах, связанных с налогами, кредитами, страховками тоже наметится положительная динамика.

Рыбы

Работа будет спориться по любым направлениям, а там, где не будет хватать опыта, поможет энтузиазм. Особенно удачным день будет для тех, кто занимается наукой.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"