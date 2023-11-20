Умер Аман Тулеев

Экс-главе Кузбасса было 79 лет

Бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев скончался на 80-м году жизни. Об этом в понедельник, 20 ноября, рассказал действующий глава региона Сергей Цивилев.

Как написал политик в своем Telegram-канале, ушел из жизни Аман Гумирович Тулеев — "яркий, неординарный человек, вся жизнь которого была посвящена служению Кузбассу и России".

Кузбассовцы помнят Амана Тулеева как истинно народного губернатора, который в своей деятельности всегда на первое место ставил интересы людей. Светлая память Аману Гумировичу.

Время и место похорон Амана Тулеева пока не сообщаются.

Аман Тулеев был главой Кемеровской области с 1 июня 1997 по 1 апреля 2018 года (с перерывом в январе — мае 2001). 1 апреля 2018 года, после событий, связанных с пожаром в торговом центре "Зимняя вишня", завершил карьеру губернатора.

В сентябре 2018 года Тулеев был назначен ректором Кузбасского регионального института развития профессионального образования. Он рассказал новому главе Кузбасса Сергею Цивилеву, что не может без работы, а поскольку Тулеев являлся доктором наук, "он этим опытом может поделиться с молодежью".

Президент России Владимир Путин и после отставки Тулеева с губернаторской должности не забывал о нем — в ходе одной из поездок в Кемеровскую область глава государства созванивался с Тулеевым и справлялся о его здоровье.

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