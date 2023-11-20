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ХАМАС может отпустить 50 человек из числа заложников

08:38
  • понедельник
  • 20 ноября 2023

Это возможно при условии пятидневного прекращения огня

Палестинское движение ХАМАС может согласиться на освобождение 50 женщин и детей при условии, что Израиль пойдет на пятидневное прекращение огня. Об этом пишет в воскресенье, 19 ноября, The Wall Street Journal со ссылкой на египетских чиновников.
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По сведениям издания, в ХАМАС освободят столько заложников, сколько женщин и детей будет выпущено из израильских тюрем. При этом матери не будут разлучены со своими детьми.

После этого, как уточняют источники, заложников поведут через контрольно-пропускной пункт "Рафах" на границе сектора Газа и Египта.

Однако никаких официальных подтверждений возможного краткосрочного перемирия с выдачей части заложников не поступало. 17 ноября посол Израиля в России Александр Бен Цви заявлял, что переговоры были прекращены по инициативе ХАМАС. По его словам, палестинская сторона до сих пор не предоставила Израилю список заложников.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя подчеркивал, что Совет Безопасности всемирной организации должен призвать к прекращению огня на Ближнем Востоке, поскольку гуманитарные паузы не могут заменить полноценное перемирие.

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