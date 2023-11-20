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МИД России пообещал ответ на антироссийские действия Финляндии

09:02
  • понедельник
  • 20 ноября 2023

Хельсинки закрыл ряд КПП на границе с Россией

Москва не оставит без ответа любые антироссийские действия Финляндии. Такое заявление сделал в понедельник, 20 ноября, директор второго европейского департамента российского Министерства иностранных дел Сергей Беляев.
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Дипломат указал, что после начала Россией спецоперации на Украине Финляндия "проводит последовательную конфронтационную антироссийскую политику", поддерживая Киев и поставляя ему оружие, а также усиливая санкционное давление на Россию.

Определенно можно сказать, что любые антироссийские действия не останутся без ответа. Его содержание будет зависеть от конкретных параметров решений, которые могут быть приняты в Хельсинки по данному вопросу, если говорить прямо – грабительскому отъему собственности россиян.

Беляев подчеркнул, что Россия полностью возлагает на Финляндию вину за прекращение приграничного сотрудничества, сообщает РИА Новости.

18 ноября финские пограничники применили портативные газовые баллончики против группы мигрантов, прибывших из России. Инцидент произошел на пограничном пункте Ниирала, где мигранты пытались незаконно перейти границу на велосипедах.

Также в минувшие выходные россияне, возмущенные закрытием КПП на границе Финляндии и России, вышли на акцию протеста в Хельсинки. Около трехсот человек собрались у здания финского парламента.

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