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Рейтинг Байдена упал до рекордно низкого уровня

09:20
  • понедельник
  • 20 ноября 2023

Это произошло на фоне войны на Ближнем Востоке

Рейтинг одобрения политики президента США Джо Байдена упал до рекордно низкого уровня с его вступления в должность в 2021 году — 40%. Такие данные по результатам опроса общественного мнения приводит телеканал NBC.

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При этом 57% опрошенных не одобряют действия Байдена в целом, а внешнеполитический подход президента одобряют только 33% избирателей. Чаще всего респонденты высказывали неодобрение политики в отношении войны Израиля и ХАМАС.

При этом экономическую политику Байдена поддерживают лишь 38% избирателей.

Ранее в Службе внешней разведки России рассказали, что Вашингтон призывает правительство Израиля ускорить наземную спецоперацию на территории Газы, поскольку затягивание конфликта может негативно отразиться на рейтингах действующего президента США Джо Байдена в преддверии выборов.

Политтехнолог Дэвид Аксельрод, способствовавший победе Барака Обамы и его команды на президентских выборах в США в 2008 году, заявил, что шансы Байдена на грядущих выборах не вдохновляют. Дональд Трамп обгоняет 80-летнего президента в пяти из шести ключевых штатов, где ведется предвыборная борьба.

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