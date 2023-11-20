Собянин поздравил работников столичного транспорта с профессиональным праздником

Мэр поблагодарил их за добросовестный труд

Работники транспорта отмечают сегодня профессиональный праздник. Московских транспортников поздравил Сергей Собянин.

Мэр отметил, что Москва - один из самых удобных для жизни мегаполисов. В этом огромная заслуга столичного транспорта, отвечающего высоким мировым стандартам.

"В любой сезон и в любую погоду больше 200 тыс. специалистов трудятся для того, чтобы поездки по городу были комфортными, безопасными и быстрыми. Как результат – москвичи доверяют московскому транспорту, который продолжает динамично развиваться".

Собянин поблагодарил работников транспорта за профессионализм, добросовестный труд и большой вклад в развитие столицы и повышение качества жизни москвичей.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что двухпутные тоннели Большой кольцевой линии Московского метрополитена включены в "Книгу рекордов России" как самые протяженные. Специалисты проложили больше 11,5 километра тоннелей на западе и востоке БКЛ, где линия пересекала крупные водоемы. Самые длинные подводные перегоны - между станциями "Кленовый бульвар", "Нагатинский Затон" и "Печатники".

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