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Собянин: Строительство трассы "Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе" планируется завершить в 2026 году

09:50
  • понедельник
  • 20 ноября 2023

Общая готовность дороги составляет 70%

Строительство трассы "Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе" планируется завершить в 2026 году, сообщил Сергей Собянин. По его словам, новая трасса станет основой дорожного каркаса ТИНАО и дублером МКАД. 

Дорога свяжет четыре магистрали. По прямой ее расстояние составит больше 22 километров. Кроме того, продолжается строительство трассы от Боровского до Варшавского шоссе. Три участка уже готово, на двух ведутся работы и проектирование.

"Общая готовность дороги составляет 70%", – говорится в видео, опубликованном на сайте мэра.

Ранее Сергей Собянин сообщал, что улично-дорожная сеть на территории ТиНАО с 2012 года увеличилась почти наполовину. Там построили и реконструировали больше 360 км дорог. До конца 2024 года в ТиНАО планируется ввести в эксплуатацию еще 70 км дорог.

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