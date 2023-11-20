Власти Электростали рассказали о последствиях падения украинского БПЛА

Украина вновь предприняла попытку атаковать территорию России

В Электростали в результате падения украинского беспилотника, сбитого российской системой противовоздушной обороны, никто не пострадал. Об этом в понедельник, 20 ноября, рассказала глава подмосковного городского округа Инна Волкова.

Как написала Волкова в своем Telegram-канале, на месте падения обломков разрушений и пострадавших нет.

Ранее секретарь российского Совбеза Николай Патрушев отмечал, что регионы Центрального федерального округа (ЦФО) усилили противовоздушную оборону. Данная мера принята в связи с обострением угроз со стороны Украины и усилением диверсионной активности.

Президент России Владимир Путин отмечал, что система ПВО работает эффективно, однако есть пространство для повышения этого показателя. Спикер Кремля Дмитрий Песков пояснил, что работа по усовершенствованию системы ПВО будет продолжаться.

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