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Россия пригрозила асимметричным ответом Латвии на конфискацию автомобилей

09:58
  • понедельник
  • 20 ноября 2023

В Риге не исключили конфискацию машин, зарегистрированных в России

Россия готова принимать и асимметричные действия в ответ на намерение Латвии конфисковывать автомобили у россиян. Об этом в понедельник, 20 ноября, предупредил директор второго европейского департамента Министерства иностранных дел России Сергей Беляев.
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Дипломат предупредил, что в подобных ситуациях Москва будет концентрироваться на болезненных для прибалтийских стран ограничительных мерах в экономике, которые касаются транзитных перевозок через порты и закупки товаров.

Принятые российской стороной контрмеры уже сильно ударили по бюджетным поступлениям Латвии, Литвы и Эстонии, цитирует Беляева РИА Новости.

Тем временем Европейский парламент принял резолюцию, в которой указал на чрезмерность изъятия у россиян личных вещей и автомобилей в рамках ограничительных мер. Документ призывает Еврокомиссию пересмотреть предложенное ранее толкование санкций. Однако резолюция носит лишь рекомендательный характер и не является обязательной к исполнению.

Эстонское Министерство внутренних дел при этом заявило, что находящиеся в стране автомобили с российскими номерами должны быть конфискованы или перерегистрированы.

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