Осталось две недели: россиянам напомнили о необходимости заплатить налоги

Это нужно сделать до 1 декабря

Налоговая служба напомнила россиянам о необходимости заплатить имущественные налоги. До истечения срока осталось всего две недели — сделать это нужно до 1 декабря.

Налог на имущество необходимо платить собственникам транспортных средств, земельных участков, домов, квартир и комнат, дач, гаражей, машино-мест и любых других объектов капстроительства, даже если оно не завершено.

Если просрочить срок уплаты, то, начиная со 2 декабря, ежедневно будут начисляться пени.

Оплатить налоги можно онлайн с помощью электронных сервисов на сайте или в приложении ФНС России, единого портала Госуслуг, в почтовых отделениях, банкоматах, отделениях банков или МФЦ.

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