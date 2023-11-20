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МВД России объявило в розыск украинскую певицу Джамалу

10:22
  • понедельник
  • 20 ноября 2023

Джамала в 2016 году победила на "Евровидении"

Народная артистка Украины Джамала (Сусана Джамаладинова) объявлена российскими правоохранительными органами в розыск.
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Согласно розыскной базе Министерства внутренних дел России, Джамалу разыскивают по статье Уголовного кодекса России, по какой именно — не уточняется, сообщает ТАСС.

В 2016 году Джамала одержала победу на международном песенном конкурсе "Евровидение" с композицией о депортации крымских татар в СССР. Хотя многие указывали на политизированность выступления певицы, организаторы конкурса оставили это без внимания.

В 2019 году Джамала объявила о планах сделать перерыв в карьере, поскольку решила родить второго ребенка.

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Певица Джамала
Певица Джамала
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