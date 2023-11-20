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Путин поздравил работников транспортной отрасли

10:40
  • понедельник
  • 20 ноября 2023

Они отмечают профессиональный праздник

Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 ноября, поздравил работников и ветеранов транспортной отрасли страны с их профессиональным праздником.

Глава государства отметил их вклад в развитие экономики и социальной сферы, сообщает пресс-служба Кремля, которая цитирует поздравительную телеграмму.

Транспортный комплекс традиционно играет важную, системообразующую роль, служит развитию экономики и социальной сферы, повышению качества жизни людей, обеспечивает реализацию востребованных проектов в регионах России.

Мэр столицы Сергей Собянин также поздравил работников транспорта с их профессиональным праздником. Он подчеркнул, что в Москве в любой сезон и в любую погоду больше 200 тысяч специалистов трудятся для того, чтобы поездки по городу были комфортными, безопасными и быстрыми, поэтому москвичи доверяют московскому транспорту, который продолжает динамично развиваться.

Ранее в Москве завершилась Российская транспортная неделя — одно из главных событий отрасли. Главным приоритетом в настоящее время является ее цифровая трансформация. Российский разработчик ИТ-решений Sitronics Group и Росморпорт показали, как цифровые технологии меняют судоходство и мореплавание.

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