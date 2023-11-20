Целая эпоха: ушел из жизни бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев

Он возглавил регион в тяжелые времена

Он родился в Туркмении. Отец - казах, мать - из смешанной башкирско-татарской семьи. Служил в армии, более 30 лет проработал на Кемеровской железной дороге. Прошел путь от стрелочника до начальника. Когда весь Советский Союз охватили забастовки, поддержал кузбасских шахтеров.

В 1990-м Тулеев - уже председатель Кемеровского совета народных депутатов и представитель области в Верховной совете РСФСР. В апреле 1991 года именно шахтеры и работники Кемеровской железной дороги выдвигают его кандидатом в президенты России. И он набирает почти семь процентов голосов - четвертое место из шести. Проиграл Ельцину, Рыжову и Жириновскому. С 1997-го, более 20 лет, Тулеев - бессменный глава Кемеровской области. Это второй результат в истории России после губернатора Белгородской области Евгения Савченко. Причем на выборах за Тулеева всегда голосовали более 90 процентов избирателей.

Это был стиль работы Тулеева - не устраивать к праздникам показуху, а делать подарки, по-настоящему нужные жителям региона. Он без сожаления расставался с теми, кто в его команде работал плохо. Сам Тулеев умел действовать решительно и смело в самых критических ситуациях. Неоднократно вел переговоры с террористами. В 2001 году при его посредничестве в кемеровском аэропорту был освобожден водитель такси, которого захватил Андрей Пангин. В 2009-м Тулеев участвовал в освобождении заложников в банке. И это лишь самые известные эпизоды.

В 1996 году Аман Тулеев снова баллотируется в президенты Росси, но в последний момент снимает свою кандидатуру в пользу Геннадия Зюганова, а в 2000-м набирает лишь три процента голосов, большинство из которых отданы в Кемеровской области, где Тулеев по-прежнему пользуется всенародной поддержкой и остается губернатором пять сроков подряд. В отставку он подал в апреле 2018-го после страшного пожара в торговом центре "Зимняя вишня", в котором погибли 64 человека. После этого недолго возглавлял облсовет Кемеровской области, а в последние годы жизни был ректором Кузбасского регионального института развития профессионального образования.

Алексей Платонов, "ТВ Центр"

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