В Египет из России отправили новую партию гумпомощи для сектора Газа

Тем временем израильская армия продолжает обстрелы

Салон самолета Ил-76 МЧС России - это даже не эконом-класс, но после полутора месяцев нахождения под круглосуточными бомбежками в секторе Газа такие условия - предел мечтаний. Самое главное - безопасно. 117 наших соотечественников из зоны палестино-израильского конфликта сначала вывезли в Каир, а оттуда уже в Москву. Как рассказали в МЧС, часть эвакуированных людей отправились к родственникам. Остальных отвезли в пункты временного размещения, открытые в подмосковных Клину и Волоколамске. Обратными рейсами отправляют гуманитарную помощь для жителей сектора Газа. 27 тонн загрузили в Махачкале. Оттуда - в Каир, где медикаменты и вещи первой необходимости передадут египетскому представительству общества "Красного Полумесяца", которое доставит их уже непосредственно в зону конфликта.

Армия обороны Израиля распространяет кадры якобы уничтожения подземных тоннелей, которыми пользовался ХАМАС. А также зданий, где располагался склад взрывчатых веществ и цех по производству боеприпасов. ЦАХАЛ продолжает зачистку района вокруг больницы "Аш-Шифа" - крупнейшей в палестинской автономии.

Распространяются видеокадры, на которых видно, что в непосредственной близости от зданий больничного комплекса на земле лежат боеприпасы. В другом месте дрон обследует обнаруженную вертикальную шахту глубиной десять метров. Для спуска под землю была построена винтовая лестница. Дальше - горизонтальный тоннель протяженностью метров пять. Поворот налево - и еще 50 метров. Тоннель заканчивается металлической дверью с окном для ведения стрельбы.

"Это главный вход в больницу. Они ведут еще одного заложника. Боевики входят с заложниками из Непала и Таиланда. Террористы охраняют их комнату. Мы еще не нашли обоих этих заложников и не спасли их. Мы не знаем, где они. Мир должен помнить, что ХАМАС удерживает стариков, мужчин, женщин, детей и младенцев", - заявил представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари.

Израильские военные продолжают утверждать, что ХАМАС использует социальные объекты в качестве прикрытия. И тем самым оправдывают бомбардировки больниц, школ, детских садов, лагерей для беженцев. Число погибших в секторе Газа мирных жителей уже превысило 13 тысяч. Накануне в ряде ближневосточных сми появилась информация, что ХАМАС и ЦАХАЛ договорились о временном перемирии, обмене израильских заложников на палестинских заключенных, однако сегодня обе сторонЫ конфликта данные соглашения опровергли.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр"

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