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По Сибири прошел сильнейший за полвека ураган

11:38
  • понедельник
  • 20 ноября 2023

Ветер валил деревья и опоры ЛЭП, срывал кровлю домов

Сильный ветер не стихает в Сибири. Ураган, обрушившийся на Кемеровскую, Новосибирскую, Иркутскую область и Алтайский край синоптики называют мощнейшим за последние пол-века. Жертвами непогоды стали по меньшей мере три человека. Десятки людей пострадали. Порывы ветра местами достигали 40 метров в секунду. Без света остались свыше 300000 человек.

"Циклон образовался на стыке двух воздушных масс - с севера у нас холодный воздух, арктический, с юга - тепло", - объяснил синоптик Анатолий Цыганков.

По прогнозам, ждать существенных улучшений погоды жителям Сибири сегодня не стоит. На регион надвигается метель.

Циклоны бушуют и на востоке страны. На Сахалине из-за не погоды на трассу сошел оползень, заблокировав автомобильное движение. На месте обвала работает спецтехника.

На удивление снежно сегодня и в Крыму. Водителей просят быть внимательней на дорогах. Особенно в горах. Из-за усиления ветра в Севастополе приостановили работу паромной переправы и пассажирских катеров. Синоптики предупреждают: шторм только набирает силу. 

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр"

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