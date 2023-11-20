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В Турции обнаружили тело моряка с затонувшего сухогруза

10:41
  • понедельник
  • 20 ноября 2023

Поиски остальных членов экипажа продолжаются

Спасатели обнаружили тело моряка с сухогруза Kafkametler, который затонул накануне у турецкого порта Эрегли.

Поиски остальных членов экипажа продолжаются. Всего на борту находились 12 человек, передает РИА Новости со ссылкой на Управление мореходства.

Сухогруз Kafkametler направлялся из российского порта Темрюк в порт Алиага в турецкой провинции Измир, он перевозил 1542 тонны ферросилиция. Судно подало сигнал бедствия утром в воскресенье, 19 ноября, и затонуло после шторма в провинции Зонгулдак.

В 17 районах Турции действует предпоследний оранжевый уровень погодной опасности. В провинции Зондулак закрыты школы. Накануне волны в районе ЧП достигали девяти метров, видимость - не больше 25 метров.

Ранее спасателям удалось спасти сухогруз Pallada. Он попал в шторм, сел на мел и разломился пополам у порта Эрегли.

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Сухогруз Kafkametler
Сухогруз Kafkametler
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