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Ветераны-блокадники на территории бывшего СССР получат по 50 тысяч рублей

10:58
  • понедельник
  • 20 ноября 2023

Правительство России выделит средства

Правительство России направит более 3 миллиардов рублей на единовременные выплаты ветеранам-блокадникам, которые живут как в России, так и в Абхазии, Южной Осетии, Приднестровье, Латвии, Литве и Эстонии.

Как рассказали в понедельник, 20 ноября, в пресс-службе кабмина, около 60 тысяч человек получат по 50 тысяч рублей.

Данное решение приурочено к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Ранее в Кемерове в День ракетных войск и артиллерии поздравление с передовой получил 97-летний фронтовик-артиллерист Михаил Асанов. Бойцы Центрального военного округа обратились к ветерану по видеосвязи прямо из зоны проведения СВО и поблагодарили за его самоотверженность в годы Великой Отечественной войны.

В Госдуме между тем предложили индексировать выплаты ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню Победы с учетом уровня инфляции, поскольку их ценность с учетом инфляции с 2019 года по 2023 сократилась более чем на треть.

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