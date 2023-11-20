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Израиль объявил о ликвидации трех командиров рот ХАМАС

11:21
  • понедельник
  • 20 ноября 2023

В секторе Газа продолжаются бои

Ночью в ходе наземной операции в секторе Газа были убиты три командира рот боевиков движения ХАМАС. Такое заявление в понедельник, 20 ноября, сделала пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

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Израильские военные продолжают действовать в секторе Газа, направляя авиацию для нанесения ударов по террористам, террористической инфраструктуре, а также обнаруживая вооружение и военную технику, цитирует заявление Армии обороны Израиля ТАСС.

Тем временем число израильских военных, которые погибли за время эскалации на Ближнем Востоке, выросло почти до 400 человек. Под удар ЦАХАЛ вновь попали жилые дома на юге анклава. Жертвами стали, по меньшей мере, 15 мирных жителей.

Источники в Египте утверждают, что движение ХАМАС может согласиться на освобождение 50 женщин и детей при условии, что Израиль пойдет на пятидневное прекращение огня. Однако никаких официальных подтверждений возможного краткосрочного перемирия с выдачей части заложников не поступало.

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