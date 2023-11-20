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Врач назвала неочевидный признак серьезных проблем со здоровьем

11:18
  • понедельник
  • 20 ноября 2023

Постоянное ощущение усталости - повод сходить к специалисту

Хроническая усталость может сигнализировать о функциональных нарушениях жизненно важных органов человека. Об этом в интервью радиостанции Sputnik рассказала эндокринолог Екатерина Казачкова. 

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Врач посоветовала людям, страдающим от повышенной утомляемости, нормализовать образ жизни: начать сбалансированно питаться и соблюдать правильный режим сна. По ее словам, недосып и плохой рацион питания могут привести к дефициту энергии, необходимой для нормальной жизнедеятельности человека.

"Если рацион (человека - прим. ред.) преимущественно состоит из быстрых углеводов, то, значит, у него нет энергии", - пояснила Казачкова.

Рассуждая о причинах возникновения синдрома хронической усталости, специалист подчеркнула, что упадок сил может свидетельствовать о наличии опасных для жизни патологических заболеваний внутренних органов - в том числе анемии и гипотиреоза.

Ранее врач-онколог Роман Евстратов предупредил лысеющих людей о рисках возникновения онкологических заболеваний наружного покрова. По словам специалиста, накапливающейся в клетках кожи ультрафиолет приводит к образованию доброкачественных и злокачественных опухолей.  

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