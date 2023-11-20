Россиянку чуть не убил "шарик" для похудения

Женщина оказалась на операционном столе с кровотечением

В Новороссийске врачи спасли женщину, вытащив из ее желудка шар для похудения.

Три года назад местной жительнице в клинике Краснодара установили в желудке специальный шарик, который уменьшает его объемы и уменьшает аппетит. Пациентка проходила с ним дольше положенных сроков, но похудеть так и не смогла. "Комсомольская правда" пишет, что женщина проходила с шаром три года, вместо нескольких месяцев.

"На стенке желудка образовалась крупная язва-пролежень с кровотечением", - рассказали РИА Новости в новороссийской больнице №1.

Врачи провели операцию и извлекли шар из желудка. Сейчас жизни россиянки ничего не угрожает, она лежит в хирургическом отделении.

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