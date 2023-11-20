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Психолог назвала неожиданный фактор возникновения панических атак

12:53
  • понедельник
  • 20 ноября 2023

Сильнейшая тревога является следствием бешеного ритма мегаполиса

Катализатором возникновения внезапного приступа панической атаки может стать городская среда. Об этом в интервью изданию "Мослента" рассказала семейный психолог Светлана Ладейщикова.

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Специалист отнесла к главным факторам внезапно возникающего приступа сильнейшей тревоги ритм мегаполиса, постоянную спешку и стресс. По ее словам, страдающие от панических атак люди не могут самостоятельно сформулировать эти причины, поскольку человеческому мозгу свойственно откладывать информацию о каких-либо неприятных ощущениях в так называемую "слепую зону".  

"Так что мы продолжаем жить свою жизнь в этом большом городе, в этом бешеном ритме, не думая о том, что у нас есть неразрешенная проблема", - заключила Ладейщикова.

Ранее психолог из Лондонского университета Байрон Криз заявил, что несвойственные человеку изменения в поведении являются первыми признаками стремительно развивающейся деменции. По словам специалиста, заболевания нервной системы в первую очередь влияют на настроение и поведение человека, а лишь потом воздействуют на память.   

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