ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

С начала года в Москве снесено уже 180 домов по программе реновации

11:30
  • понедельник
  • 20 ноября 2023

Больше всего домов снесено в Юго-Восточном и Северном округах

180 домов, попавших в программу реновации, снесено в Москве с начала года. Это втрое превышает показатели прошлого года, рассказал заммэра столицы Андрей Бочкарев.

Больше всего домов снесено в Юго-Восточном и Северном округах Москвы - там разобрано по 29 домов в каждом. Среди районов рекордсмены - Бескудниковский и Фили-Давыдково, там снесено по 10 домов.

В свою очередь руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов отметил, что все здания демонтировали при помощи технологии "умного" сноса, которая стала стандартом для всей программы реновации. По его словам, всего с момента старта программы реновации в Москве снесены более 300 жилых домов.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в Юго-Восточном административном округе проектируется и строится 67 домов по программе реновации. Всего в программу на юго-востоке столицы входят 818 домов, в которых проживают больше 164 тысяч человек. Рядом с новыми домами строятся необходимые социальные и спортивные объекты.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Снос жилого дома по программе реновации
Снос жилого дома по программе реновации
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.