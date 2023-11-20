С начала года в Москве снесено уже 180 домов по программе реновации

Больше всего домов снесено в Юго-Восточном и Северном округах

180 домов, попавших в программу реновации, снесено в Москве с начала года. Это втрое превышает показатели прошлого года, рассказал заммэра столицы Андрей Бочкарев.

Больше всего домов снесено в Юго-Восточном и Северном округах Москвы - там разобрано по 29 домов в каждом. Среди районов рекордсмены - Бескудниковский и Фили-Давыдково, там снесено по 10 домов.

В свою очередь руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов отметил, что все здания демонтировали при помощи технологии "умного" сноса, которая стала стандартом для всей программы реновации. По его словам, всего с момента старта программы реновации в Москве снесены более 300 жилых домов.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в Юго-Восточном административном округе проектируется и строится 67 домов по программе реновации. Всего в программу на юго-востоке столицы входят 818 домов, в которых проживают больше 164 тысяч человек. Рядом с новыми домами строятся необходимые социальные и спортивные объекты.

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