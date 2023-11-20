Глава Пентагона приехал в Киев

Украина по-прежнему рассчитывает на помощь США

Министр обороны США Ллойд Остин в понедельник, 20 ноября, рассказал, что находится в Киеве.

Как написал глава Пентагона в соцсетях, он прибыл в украинскую столицу для встречи с представителями властей Украины.

При этом визит заранее не анонсировали, его повестка неизвестна, сообщает "Интерфакс".

Ранее американский лидер Джо Байден заявил, что украинский конфликт, а также эскалация на Ближнем Востоке полезны для США. По его словам, "Соединенные Штаты — важнейшая нация", которая объединяет "союзников и партнеров, чтобы дать отпор агрессорам и добиться прогресса на пути к более светлому и мирному будущему".

При этом Байден подписал временный бюджет Соединенных Штатов, в котором не предусмотрено выделение помощи Украине, хотя американские власти продолжают заверять Киев в полной поддержке.

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