Собянин рассказал о реставрации особняка XIX века на улице Каретный Ряд

В здании на протяжении 17 лет жил театральный режиссер Константин Станиславский

Специалисты завершат работы по реставрации особняка купцов Марковых к концу первого квартала 2024 года. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр Москвы Сергей Собянин.

На протяжении почти 20 лет в построенном два столетия назад здании жил советский театральный режиссер Константин Станиславский, уточнил мэр.

"В наше время особняк был закрыт баннером и требовал комплексного восстановления", - указал Собянин.

Столичный мэр подчеркнул, что всего лишь за год реставрационных работ специалистам удалось вернуть исторический облик фасадам и интерьерам здания. По его словам, реставраторы, используя лишь чертежи, воссоздали кованные ограждения лицевой стороны купеческого особняка.

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