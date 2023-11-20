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Собянин рассказал о реставрации особняка XIX века на улице Каретный Ряд

12:23
  • понедельник
  • 20 ноября 2023

В здании на протяжении 17 лет жил театральный режиссер Константин Станиславский

Специалисты завершат работы по реставрации особняка купцов Марковых к концу первого квартала 2024 года. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр Москвы Сергей Собянин.

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На протяжении почти 20 лет в построенном два столетия назад здании жил советский театральный режиссер Константин Станиславский, уточнил мэр.

"В наше время особняк был закрыт баннером и требовал комплексного восстановления", - указал Собянин.

Столичный мэр подчеркнул, что всего лишь за год реставрационных работ специалистам удалось вернуть исторический облик фасадам и интерьерам здания. По его словам, реставраторы, используя лишь чертежи, воссоздали кованные ограждения лицевой стороны купеческого особняка.

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