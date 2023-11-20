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Путин: отношения с Китаем находятся на беспрецедентно высоком уровне

12:04
  • понедельник
  • 20 ноября 2023

Он напомнил про масштабные совместные проекты

Москва и Пекин продолжают развивать двусторонние отношения, которые в настоящее время вышли на беспрецедентно высокий уровень. Такое заявление сделал в понедельник, 20 ноября, российский лидер Владимир Путин.
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Глава государства поприветствовал участников Диалога "Партия "Единая Россия" — Коммунистическая партия Китая". Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Путин охарактеризовал российско-китайские отношения как стратегическое партнерство и напомнил, что Россия и КНР продолжают реализацию целого спектра масштабных совместных проектов.

На двусторонней основе, а также в форматах ШОС, БРИКС и других многосторонних структур, Москва и Пекин координируют усилия в решении важнейших международных проблем, способствуя построению более справедливого и демократического миропорядка.

Комментарий российского лидера последовал за встречей президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина. При этом Байден сразу после беседы назвал визави диктатором, что вызвало недовольство Пекина.

До того Китай подтвердил готовность работать с Россией для реагирования на различные вызовы безопасности. Как заявил заместитель председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся, стороны готовы активно сотрудничать для совместного поддержания глобального стратегического баланса и стабильности.

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