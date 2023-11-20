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Максим Фадеев рассказал о подготовке к запуску аналога "Евровидения"

12:27
  • понедельник
  • 20 ноября 2023

Его хозяйками станут Россия , Узбекистан и Турция

Музыкальный продюсер и композитор Максим Фадеев анонсировал подготовку к запуску нового музыкального конкурса "Евроазия", который станет аналогом "Евровидения".

Как написал Фадеев в своем Telegram-канале, хозяйками конкурса будут Россия, Узбекистан и Турция.

Визуально "Евроазия" задумана как Международная музыкальная "Олимпиада". Проводить фестиваль мы будем ежегодно в августе. Штабы в трех странах уже начали работать по организации приема заявок от стран-участниц.

Фадеев заверил, что конкурс уже вызвал интерес даже у тех стран, которые "в отношении России демонстрируют недружественную политику".

До того министр культуры России Ольга Любимова анонсировала запуск российской стороной собственного аналога "Евровидения". По ее словам, он может получить название "Интервидение", а детали в ближайшем будущем, как ожидается, раскроет глава Первого канала Константин Эрнст.

Тем временем четыре балканских государства отказались от участия в песенном конкурсе "Евровидение-2023". Черногория, Болгария, Босния и Герцеговина, а также Северная Македония считают, что "программа перестала представлять интерес".

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