ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Лидер Китая отметил устойчивость отношений с Россией к внешним вызовам

12:50
  • понедельник
  • 20 ноября 2023

Партнерство России и Китая выдержало испытания извне

Китайско-российские отношения выдержали испытания сложностями международной обстановки, Пекин намерен их развивать. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в приветствии участникам X Диалога Единой России и Коммунистической партия Китая.
Путин: отношения с Китаем находятся на беспрецедентно высоком уровне

Политик подчеркнул готовность Пекина развивать отношения с Москвой "в духе вечного добрососедства, всестороннего стратегического взаимодействия в интересах развития двух стран", сообщает ТАСС.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу отмечал, что отношения Москвы и Пекина можно назвать образцовыми. Особую роль в развитии этого партнерства играет тесное взаимодействие на высшем уровне. Только в 2023 году Владимир Путин и Си Цзиньпин провели уже две личных встречи.

Директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов подчеркивал, что у России и Китая имеется общая платформа – понятие многополярности. Пекин сделал для себя серьезный выбор по поводу Украины и "решил не выступать за кого-то избранного, а пытаться утихомирить этот конфликт".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Флаги России и Китая
Флаги России и Китая
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.