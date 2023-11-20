Лидер Китая отметил устойчивость отношений с Россией к внешним вызовам

Партнерство России и Китая выдержало испытания извне

Китайско-российские отношения выдержали испытания сложностями международной обстановки, Пекин намерен их развивать. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в приветствии участникам X Диалога Единой России и Коммунистической партия Китая.

Политик подчеркнул готовность Пекина развивать отношения с Москвой "в духе вечного добрососедства, всестороннего стратегического взаимодействия в интересах развития двух стран", сообщает ТАСС.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу отмечал, что отношения Москвы и Пекина можно назвать образцовыми. Особую роль в развитии этого партнерства играет тесное взаимодействие на высшем уровне. Только в 2023 году Владимир Путин и Си Цзиньпин провели уже две личных встречи.

Директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов подчеркивал, что у России и Китая имеется общая платформа – понятие многополярности. Пекин сделал для себя серьезный выбор по поводу Украины и "решил не выступать за кого-то избранного, а пытаться утихомирить этот конфликт".

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